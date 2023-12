Sassuolo-Roma, Henrique: "Loro hanno bisogno di risultati, noi nella ripresa in campo con la stessa mentalità"

Al Mapei Stadium va in scena Sassuolo-Roma, sfida valida per la 14esima giornata di campionato. All'intervallo i padroni di casa sono in vantaggio per 1-0 grazie alla rete al 25' di Matheus Henrique. All'intervallo il centrocampista neroverde ha parlato ai microfoni dei cronisti, le due dichiarazioni:

HENRIQUE A DAZN

Partita solida e cattiva, che ripresa ti aspetti?

"Siamo sicuri che la Roma partirà più forte perché ha bisogno di un risultato. Noi sappiamo quello che dobbiamo fare: continuare così con questa mentalità e, se possibile, portare a casa questi punti".