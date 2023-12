Sassuolo-Roma, Erlic: "Stiamo lavorando per migliorare in difesa"

Dopo il pareggio col Servette in Europa League, la Roma è ospite del Sassuolo nella 14esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio al Mapei Stadium, previsto per le 18.00, il difensore neroverde Erlic ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

ERLIC A DAZN

21 partite di Serie A subendo gol, come si migliora?

"Questo è un bruttissimo numero che dobbiamo migliorare, non solo noi in difesa ma tutta la squadra deve aiutarci. Si attacca di squadra e si difende di squadra. Stiamo lavorando ma siamo stati puniti dopo ogni minima cosa. Dobbiamo crescere di partita in partita".