Sassuolo-Roma, Consigli: "Gli episodi hanno girato la partita a favore della Roma. Non è sfortuna, ma colpa nostra"

Finisce 1-2 tra Sassuolo e Roma nel posticipo delle 18:00 della 14° giornata di serie A. I giallorossi sono riusciti a rimontare il gol nel primo tempo di Henrique con le reti nella ripresa di Dybala e Kristensen. A fine partita il portiere dei neroverdi Andrea Consigli ha parlato ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole:

CONSIGLI A DAZN

"Ce la siamo giocata bene fino a quando siamo rimasti in 11, poi concedere un uomo alla Roma, che possono preoccuparsi di attaccare anziché difendere, diventa difficile. Poi è vero che sono stati anche lì due episodi a girare la partita in loro favore".

Oggi avete difeso bene ma il Sassuolo fa fatica a tenere la porta inviolata: cosa manca?

"Non lo so perché succede da tanto, un giorno è una cosa, una partita un'altra. I dettagli non ci dicono bene ma non è sfortuna, è colpa nostra. Negli ultimi anni abbiamo cambiato tanto, sono arrivati tanti ragazzi bravi e di prospettiva ma parecchi di loro sono alle prime partite in Serie A. Boloca ad esempio sta facendo benissimo, è una sorpresa benissima, ma ci sta concedere qualcosa dal punto di vista dell'esperienza o nelle letture. Questa è una scelta che ha fatto la società. Non siamo il Sassuolo che lottava per stare nelle prime 8 per lottare come 2-3 anni fa per la Conference, ma siamo il Sassuolo che si deve salvare. Siamo in linea con i punti per quello che dobbiamo fare. È una stagione diversa, magari tanti sono abituati a vedere un Sassuolo in lotta per altre cose, ma stiamo facendo un campionato per salvarci".