Sassuolo-Roma, Carnevali: "Mourinho è un grande allenatore, ma non condivido le parole su Berardi. Domenico è una grande persona"

Dopo il pareggio col Servette in Europa League, la Roma è ospite del Sassuolo nella 14esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio al Mapei Stadium, previsto per le 18.00, l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

CARNEVALI A DAZN

Cosa pensa di quello che ha detto Mourinho in conferenza stampa su Berardi?

"Il mister è un grande mister, ma chi meglio di noi conosce il giocatore? Non lo consociamo solo sul lato del gioco e del campo, ma anche sotto l'aspetto umano. Berardi è una grande persona e non condivido assolutamente quello che ha detto il mister. È un suo pensiero e tale rimane".