Roma-Sheriff, SVILAR: "Non importa chi affronteremo al playoff. Presto per parlare di Dublino" (VIDEO)

All'Olimpico la Roma batte lo Sheriff Tiraspol 3-0 nell'ultima gara del girone di Europa League: i giallorossi chiudono il girone al 2° posto e disputeranno i playoff della competizione. Dopo la sfida il portiere giallorosso, Mile Svilar, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

SVILAR IN MIXED ZONE

Quest'anno gli avversari sembrano più forti, vi sentite più consapevoli?

"Penso che abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Abbiamo vinto 3-0, mi dispiace per il primo posto ma oggi non potevamo fare di più di vincere".

Dal punto di vista della tua crescita il girone ti è servito. Ti aspetti che l'Europa League resti il tuo palcoscenico? Ne hai parlato con il mister?

"Non ne ho parlato, abbiamo un'altra partita domenica e poi l'Europa League torna a febbraio".

Le avversarie?

"Non importa, andiamo per vincere il playoff".

State già parlando della possibilità di tornare in finale? Dublino è un obiettivo?

"Penso che sia presto per dire che è un obiettivo. Ma andiamo per vincere il playoff e dopo vediamo".

Pisilli?

"È un ragazzo bravo, può diventare un grande giocatore. Mi piace tanto come ragazzo, auguri per lui".