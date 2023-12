Roma-Sheriff, MANNINI: "Voglio che sia l'inizio di una lunga storia" (VIDEO)

Al termine di Roma-Sheriff Tiraspol, ha parlato il classe 2006 Mattia Mannini. Le sue parole:

MANNINI AI CANALU UFFICIALI DEL CLUB

"Sono cose che sogni da quando sei bambino, è stata davvero un'emozione unica. Poi in questo stadio è stato bellissimo".

La crescita di voi giovani è merito di molti fattori, quali sono quelli che ti vengono in mente?

"La Roma è una società che guarda tanto ai giovani, grazie a Mourinho e allo staff. Questa sera voglio che sia solo l'inizio di una lunga sotria".

Cosa serve per continuare?

"Umilità sicuramente, che sta alla base di tutto, e non accontentarsi mai perché può finire tutto. Bisogna lavorare ogni giorno sempre di più".

Una dedica particolare?

"Voglio ringraziare il mister, la società e tutto lo staff. Tutte le persone che mi hanno seguito dall'inizio, voglio ringraziare tanto la mia famiglia che oggi è qui nonostante non abitiamo qui vicino. Ci hanno creduto quasi più di me e per fortuna è successo".