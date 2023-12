Roma-Napoli, Rrahmani: "Stiamo migliorando in difesa, ma c'è molta strada da fare"

Allo Stadio Olimpico la Roma, dopo il ko di Bologna, ospita il Napoli nella 17esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, il difensore azzurro Amir Rrahmani ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

RRAHMANI A DAZN

L'umore della squadra dopo la sconfitta in Coppa Italia? Il presidente vi ha detto qualcosa?

"Ci ha dato il suo bocca al lupo, abbiamo fiducia e speriamo di dimostrarlo questa sera".

Mazzarri dice che sembra che la squadra non abbia la percezione del pericolo in difesa, come la vedi?

"Ultimamente stiamo facendo bene, abbiamo vinto in Champions e in campionato. Poi abbiamo perso in Coppa Italia. Penso che stiamo migliorando, ma c'è ancora strada da fare".