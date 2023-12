Roma-Napoli, PINTO: "Abbiamo tempo per il mercato, non commento i nomi usciti per la difesa"

Allo Stadio Olimpico la Roma, dopo il ko di Bologna, ospita il Napoli nella 17esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, il General Manager giallorosso Tiago Pinto ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

TIAGO PINTO A DAZN

"I bilanci si fanno alla fine della stagione, non è ancora il momento. Vincere l'ultima in casa dell'anno sarebbe importante anche per il bilancio. La corsa Champions sarà fino alla fine, con tante squadre che stanno lavorando bene. Il Bologna, anche se non ha la rosa come le altre, sta facendo una stagione spettacolare ma è ancora molto presto per sapere chi andrà in Champions".

Il difensore? Il nome di Bonucci è concreto?

"Sono sempre stato chiaro: c'è un reparto in cui siamo in insufficienza numerica per i problemi che abbiamo avuto, ma ho sempre detto che abbiamo dei paletti importanti che non ci permettono di scegliere chi vogliamo in assoluto sul mercato. Il mercato non è ancora aperto, abbiamo tempo, dobbiamo ragionare bene su quello che dobbiamo fare. Non commento i nomi che sono usciti, ne sono usciti tanti quindi magari qualcuno lo beccano".

Un esempio?

"Non lo so".

Mourinho è uscito allo scoperto sulla permanenza, quanto si può tenere sulle spine un allenatore così?

"La palla è nostra perché abbiamo un partita tra un po'. Dobbiamo giocare e vincere. Questi temi si discutono nelle sedi opportune e al momento giusto".