Roma-Napoli, NDICKA: "Importante non aver subito gol. Siamo contenti, ma possiamo fare di più"

La Roma chiude il 2023 allo Stadio Olimpico con un sorriso: battuto il Napoli 2-0, nella 17esima giornata di campionato, grazie ai gol di Pellegrini e Lukaku. Dopo il successo il difensore giallorosso Evan Ndicka è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

NDICKA A SKY SPORT

Mourinho ha detto che avete preparato bene la partita sotto il profilo difensivo in settimana.

"Abbiamo lavorato molto bene in settimana, è un bene non aver subito gol contro una squadra ottima e un attacco ottimo".

Vi dà tanta fiducia aver vinto questo scontro diretto per la Champions?

"È molto positivo, abbiamo lavorato bene e penso che possiamo fare di più in questa stagione però siamo contenti e pronti".