Roma-Napoli, Meluso: "Il ko in Coppa Italia ci darà uno stimolo in più, squadra concentrata"

Allo Stadio Olimpico la Roma, dopo il ko di Bologna, ospita il Napoli nella 17esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, il ds del club azzurro Mauro Meluso ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MELUSO A DAZN

"Questa brutta sconfitta in Coppa Italia ci darà uno stimolo in più, è stato un grosso incidente. Ripartiamo con impeto e voglia di fare del nostro meglio, ho visto la squadra molto concentrata in questi giorni. Questa sera faremo sicuramente una partita accorta".

Quanto è importante aver prolungato l'accordo con Osimhen? La clausola di 120-130 milioni?

"Non entro nei dettagli, mi fa piacere che abbia rinnovato. Il club ha fatto un passo importante verso un calciatore importantissimo, che aveva voglia di continuare con il Napoli. Lo ha dimostrato anche con i fatti".

Il presidente le ha dato un bel compito: 3-4 giocatori per gennaio da individuare. Elmas ormai è del Lipsia? Zielinski?

"Per Elmas c'è un accordo non ancora siglato con il Lipsia, dovrebbe essere ceduto. Non dipendiamo da un solo giocatore, è importante il gruppo che ha fatto un percorso straordinario l'anno scorso. Zielinski ha espresso la volontà di rimanere, si sta trattando e vedremo nelle prossime settimane".