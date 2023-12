Roma-Fiorentina, ZALEWSKI: "Dobbiamo ripartire senza abbassare l'attenzione per portare a casa i 3 punti"

Termina 1-0 il primo tempo di Roma-Fiorentina, gara valida per la quindicesima giornata di Serie A. All’intervallo Nicola Zalewski ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming sui primi 45 minuti di gioco. Ecco le sue parole.

ZALEWSKI A DAZN

La Roma è partita aggressiva, nel finale siete stati disordinati. Dovete tornare quelli di inizio match?

"Sì, certo. Non dobbiamo abbassare l'attenzione e la concentrazione, è importante anche ripartire e creare occasioni davanti per non schiacciarci troppo. Dobbiamo portare a casa i 3 punti".