Roma-Fiorentina, Pradè: "Un orgoglio venire qui e fare questa partita, ma dovevamo vincere"

Al termine di Fiorentina-Roma, match terminato 1-1, ha parlato il ds dei viola Daniele Pradè. Queste le sue parole:

PRADE IN MIXED ZONE

"Da parte mia c'è rammarico. Una partita che dovevamo vincere, abbiamo fatto una ottima prestazione. Non abbiamo quasi mai sofferto, sul gol loro c'è stata una grande giocata di Dybala. Con una doppia superiorità numerica dovevamo aggredire la partita in un altro modo. Anche se su 7 minuti di recupero se ne sono giocati 2 e mezzo. Una bella Fiorentina, che perde 1-0 e fa subito la partita. La Roma ha un grande organico, e per noi venire qui e fare questa partita è un orgoglio. Esci da questo stadio con energia positiva. Potevamo già segnare nel primo tempo, con grandi situazioni. Grande Quarta sul gol. Giovedì ci giochiamo il passaggio a Budapest."

Quanto sono importanti i tifosi...

"I tifosi oggi ci hanno sorretto sempre. In uno stadio che è una bolgia, e noi in casa diventiamo una macchina da guerra. Contro il Parma i tifosi ci hanno trascinato"