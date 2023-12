Roma-Fiorentina, PELLEGRINI: "Inizio a sentirmi bene. Oggi sarà importante essere aggressivi"

Dopo la vittoria in trasferta in casa del Sassuolo, la Roma ospita la Fiorentina all'Olimpico nella 15esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, previsto per le 20.45, il Capitano della Roma Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PELLEGRINI A DAZN



Come stai? Chiedi di più a te stesso?

"Assolutamente. È iniziata con uno stop e poi uno ancora più lungo e fastidioso, rientrare dopo quasi due mesi è sempre difficile e bisogna stare attenti, da un paio di settimane riesco a lavorare bene e oggi vedremo come sto. Inizio a sentirmi bene".

La Fiorentina ha importanti disattenzioni difensive.

"Sarà importante essere aggressivi, giochiamo davanti ai nostri tifosi ed è giusto preparare la gara così, poi spetterà a noi, alle individualità cercare di fare la differenza".