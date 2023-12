Roma-Fiorentina, Italiano: "Loro pensavano solo a difendere, potevamo approfittarne ma complimenti ai ragazzi"

Al termine del match tra Fiorentina e Roma, terminato 1-1, ha parlato il tecnico dei viola Vincenzo Italiano. Le sue parole:

ITALIANO A DAZN

Quanto si sta mangiando le mani?

“Doppia superiorità numerica per pochi minuti, ma potevamo fare ancora male alla Roma. Secondo tempo straordinario dopo un brutto approccio e la Roma ne ha approfittato. Poi abbiamo preso in mano la gara e creato tante occasioni. Potevamo approfittare di una Roma che pensava solo a difendere, potevamo essere più lucidi in zona gol. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, hanno avuto grande carattere e non è facile quando si è sotto 1-0 in uno stadio così”.

Dopo il gol subito ha detto ai suoi ragazzi di continuare a giocare.

“Abbiamo concesso il gol in maniera ingenua, abbiamo verticalizzato e perso il pallone invece di muoverlo. La Roma è brava a ripartire e ad occupare l’area con tanti uomini, hanno fatto una grande giocata in occasione del gol. Partita straordinaria da parte nostra contro una squadra forte e uno stadio infuocato. Bicchiere non mezzo pieno, ma 3/4”.

Ti aspettavi questa partita?Come sta Gonzalez?

“Partita che mi aspettavo, parte sempre forte e passa in vantaggio in casa. Non ce l’abbiamo fatta a reggere, hanno fatto una giocata da fuoriclasse. Per rimettere a posto questa partita serve qualità e carattere. Gonzalez si è allenato per 8 giorni a parte e ieri ha fatto la rifinitura con noi. Sapete quando è importante per noi, stava anche per fare gol di testa oggi. Lo abbiamo recuperato, siamo contenti”.

Cosa serve per colmare il piccolo gap con le big?

“Vedo una Fiorentina in crescita anche se a volte alterniamo spezzoni di partita in cui non siamo noi. Contro le big offriamo sempre prestazioni di grande livello, concediamo poco e tiriamo tanto. Dobbiamo migliorare sotto porta, ma troveremo la strada giusta. Dobbiamo avere continuità di prestazioni e risultati ed è quello che stiamo inseguendo”.

L’obiettivo diventerebbe la zona Champions dopo aver colmato il gap?

“Il nostro obiettivo è di migliorare il settimo e l’ottavo posto dei miei due anni. Dobbiamo migliorare attraverso le prestazioni e il carattere. Vogliamo rimanere in tutte le competizioni, questi sono i nostri obiettivi stagionali”.

Di cosa ha parlato con i calciatori della Roma al termine della partita?

“L’entrata di Lukaku è stata davvero brutta, non ci siamo capiti e ho spiegato loro cosa avevo detto. Poi ci siamo chiariti, tutto risolto”.

ITALIANO IN CONFERENZA STAMPA

Due punti persi o uno guadagnato?

“Vedo cose positive, ma tanto. Reagire all’approccio feroce della Roma non era semplice. Siamo stati bravi a non uscire dalla gara e poi a fare di tutto per vincerla. Senza alcune scelte affrettate potevamo vincere. Usciamo a testa alta, dopo una partita giocata da grande squadra. Sono contento, giochiamo ogni tre giorni. Oggi è tutto positivo quanto ho visto”.

I cambi?

“Per quanto successo alla fine non ho visto. Le sostituzioni, con la Roma chiusa dietro, servivano ad aprire gli spazi. DOvevamo giocare con velocità e qualità. Era quello per me l’unico modo per segnare a una squadra che si chiude benissimo e che è brava a conquistarsi calci di punizione. Nico per poco non raddoppiava. Peccato, potevamo vincere. Sono contento, abbiamo visto una grande partita”.

Avete sprecato tante occasioni in 11 contro 11, rispetto a quando eravate in superiorità.

“Abbiamo avuto delle ripartenze in cui potevamo fare male. Una con Kouamé in cui lui deve far gol. Poi in 9 la Roma ha aspettato e ha chiuso la porta. Meno frenesia serviva, ma subentra anche la fatica. Non era semplice e va bene così”.

Nzola?

“Gli si chiede di fare il vero attaccante. Il periodo strano era quello appena finito. L'attaccante deve giocare anche per la squadra, oggi ci ha dato una grossa mano. Ha fatto una buona partita, peccato per l’occasione in cui doveva sfruttare l’assist di Jack. Siamo soddisfatti”.

Voleva mettere tutti gli attaccanti come spesso fa la Roma?

“L’unico attaccante rimasto in panchina è Beltran. Negli ultimi minuti, con i palloni alti, non ci serviva. Si sono buttati dentro Quarta, Duncan e tutti gli altri. Potevamo fare di più. Giovedì abbiamo concesso tanto nel primo tempo. Oggi avevamo paura delle ripartenze della Roma e siamo rimasti strettissimi. Ci è servito e l’avevamo preparata così”.

La corsa Champions?

“Ci sono delle gerarchie che se qualcuno non viaggia come sempre fatto si possono attaccare. Dobbiamo avere continuità nei risultati se vogliamo arrivare in Champions. Il nostro obiettivo è migliorare gli ultimi piazzamenti, poi vediamo a fine anno. Vogliamo continuare anche nelle coppe. Anche le altre devono macinare punti per restare attaccati, anche noi vogliamo rimanere lì”.