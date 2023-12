Roma-Fiorentina, Ikoné: "Oggi dobbiamo fare le cose per bene e fare punti"

Dopo la vittoria in trasferta in casa del Sassuolo, la Roma ospita la Fiorentina all'Olimpico nella 15esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, previsto per le 20.45, Jonathan Ikoné ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

IKONE A DAZN

È il momento di dare continuità ai vostri risultati.

"Sì, dobbiamo fare punti per rimanere lì in classifica".

Nei big match la Fiorentina ha creato tanto, ma non è mai arrivato il gol: come mai?

"Dobbiamo continuare a fare le cose per bene, speriamo che oggi arrivi un gol e la vittoria".