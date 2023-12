Roma-Fiorentina, Biraghi: "Potevamo sfruttare meglio alcune situazioni, ci manca un po' di malizia"

Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, ha parlato al termine del pareggio contro la Roma. Le sue parole:

BIRAGHI A DAZN

Cosa vi siete detti con Lukaku? (i due si sono abbracciati in mixed zone, ndr)

“Se le famiglie stavano bene”.

Quanto amaro in bocca rimane dopo questo pareggio?

“Sono partite in cui non vai via pienamente contento. Potevamo sfruttare meglio alcune situazioni, ma non è tutto negativo. Abbiamo fatto una buona partita in un campo difficile, ma ho pensato chissà quando ci ricapiterà di giocare 9 contro 11 contro la Roma… Un po’ di amaro c’è”.

Cosa ti avrebbe detto Borja Valero (oggi in studio, ndr) al termine della partita?

“Era il professore, diceva sempre le cose giuste. Penso che avrebbe detto la stessa cosa mia”.

Come stai vivendo la crescita della squadra? La percepisci anche tu?

“Siamo cresciuti sotto tanti punti di vista, ma il percorso non è ancora finito. Abbiamo lasciato qualche punticino indietro e se vuoi stare nei piani alti della classifica non puoi farlo. Ci siamo fatti recuperare dal Lecce e abbiamo perso in casa contro l’Empoli in una partita fondamentale. Il processo di crescita è ancora in corso, ma stiamo facendo molto bene”.

Cosa manca alla Fiorentina? Dipende da una questione mentale o tattica?

“Il nostro modo di giocare è molto aggressivo e mi trovo molto bene con questo stile. Il mister ha dato una grande impronta di gioco, ma dobbiamo capire i momenti della partita. Ci manca un po’ di malizia e furbizia in certi momenti. Abbiamo perso contro Juventus e Lazio, che hanno personalità importanti, ma ce la siamo sempre giocata e da capitano fa molto piacere”.