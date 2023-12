Roma-Fiorentina, Barone: "Questa sera servirà attenzione. Sistema arbitrale italiano tra i migliori al mondo"

Dopo la vittoria in trasferta in casa del Sassuolo, la Roma ospita la Fiorentina all'Olimpico nella 15esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, previsto per le 20.45, il d.g. dei viola Barone ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

BARONE A DAZN

"Questa sera c'è un clima importante, per il calcio italiano e una bella partita per noi. Servirà attenzione, soprattutto sui dettagli: siamo convinti che questa sera non ci sono distrazioni di qualsiasi tipo, si crede nel sistema arbitrale italiano che è uno dei migliori al mondo. Si va in campo a lottare su tutto quello che c'è da lottare e vediamo che risultato esce fuori".

Calendario abbordabile fino a fine gennaio.

"Sono tante partite. Ringraziamo l'Arabia Saudita per la Supercoppa, ma bisogna definire i dettagli, bisogna spostare il calendario, stiamo aspettando questo momento. Ci sono tante partite da giocare, il campionato è molto lungo e la Fiorentina ha la chance di giocare più di 60 partite".

Siete soddisfatti della rosa?

"Ci aspettiamo sempre un qualcosa in più da tutto il gruppo, a partire dal mio gruppo, della dirigenza. Siamo soddisfatti di quello che abbiamo costruito, siamo pronti se dobbiamo intervenire nel mercato, parliamo ogni giorno con il mister e quindi un passo alla volta siamo sempre preparati per intervenire dove ce n'è bisogno".