La Roma chiude il 2023 in casa della Juventus: alle 20.45 va in scena il big match all'Allianz Stadium valido per la 18esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il bianconero Timothy Weah ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

WEAH A DAZN

Cosa ti chiederà Allegri: di difendere o ti vedremo aggressivo?

"Per me è importante è la concentrazione, tecnicamente e fisicamente faremo la differenza oggi".