Juventus-Roma, Szczęsny: "Ottimo girone di andata, non dobbiamo accontentarci. C’è ancora da migliorare"

Al termine di Juventus-Roma, ha parlato il portiere bianconeri Wojciech Szczęsny. Queste le sue parole:

SZCZESNY A DAZN

Che aggettivo si può dare a questo inizio di stagione?

“Abbiamo fatto un buon girone d’andata e manca ancora una partita, possiamo fare 46 punti e sarebbe un ottimo risultato. Non dobbiamo accontentarci. Siamo a -2 dall’Inter, dobbiamo sognare lo Scudetto, non possiamo scappare dalla responsabilità di essere alla Juventus”.

C’è grande convinzione nella squadra e soprattutto avete tempo per lavorare durante la settimana.

“Non è facile preparare le partite durante una settimana intera, io non l’ho mai fatto, è diverso. A livello di intensità di lavoro ci dà grandi vantaggi, fisicamente stiamo bene e possiamo preparare le partite al meglio anche a livello tattico. Questo è un vantaggio, ma speriamo sia l’ultimo anno con una sola partita a settimana”.

La sensazione è che la Juventus sia migliorata anche nel gioco.

“C’è ancora tanto da migliorare. Non mi aspetto una Juventus che fa 80% di possesso palla perché la nostra base è di essere uniti, compatti e di sfruttare gli episodi. Dobbiamo migliorare nella fase offensiva, abbiamo giocatori che possono fare 20/30 gol a stagione. Per potere sognare lo Scudetto c’è da migliorare, non siamo ancora prontissimi”.

Sarebbe una grossa impresa vincere lo Scudetto?

“A me piace la rosa della Juventus, abbiamo qualità e individualità importanti. Lo spirito della squadra è un mini Scudetto, negli anni passati era una caratteristica che mancava. Quest’anno è un gruppo fantastico, abbiamo fame e vogliamo vincere trofei. In tanti non hanno vinto niente e sentono la responsabilità di dover vincere. Mi mancava la fame di vincere negli ultimi anni, è un bel segnale”.

Dove migliorerebbe la squadra?

“Cambierei il portiere (ride, ndr). E metterei Barzagli (presente in studio come opinionista, ndr) braccetto di destra”.

SZCZESNY A SKY SPORT

In difesa siete tornati attenti?

"Ogn tanto basta non disturbarli e oggi hanno fatto una grandissima partita, avevamo grande ordine, attenti sulle palle inattive e non abbiamo subito niente a parte il palo di Cristante, poi siamo stati molto bravi"

A Firenze avevi detto che non giocava bene questa squadra?

"Quella è la nostra base per tutta la stagione, non giochiamo un calcio bellissimo ma abbiamo quello spirito e l'unione del gruppo che finora ha fatto la differenza, bisogna continuare così perché ha portato dei risulttai ed è una base forte

Cosa ti aspetti per questa stagione: è vietato parlare di Scudetto?

"Vietato no, ma è presto perché siamo sempre a -2 ma te lo dico sinceramente che quest'anno non me la gioco per il quarto o il terzo posto, siamo la Juventus e se vogliamo giocare a questi livelli dobbiamo puntare agli obiettivi massimi, però l'Inter è forte e ce la giochiamo, vediamo".