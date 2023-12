Juventus-Roma, Allegri: "Roma avversario difficile, Dybala giocatore di classe"

La Roma chiude il 2023 in casa della Juventus: alle 20.45 va in scena il big match all'Allianz Stadium valido per la 18esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

ALLEGRI A DAZN

Anche dal punto di vista mentale quanto è importante oggi far capire all'Inter che la Juventus sfrutterà i suoi passi falsi?

"Più che far capire all'Inter è importante fare una bella prestazione e fare risultato. È uno scontro diretto, difficile, contro una squadra che sta facendo bene e che nell'ultimo turno ha battuto il Napoli".

Chiesa?

"Ha fatto due buoni ultimi allenamenti ma ha un fastidio al tendine rotuleo, per questo ho scelto Yildiz. Sarà un cambio importante per la partita".

Dybala? La Roma resta una squadra comunque scorbutica con l'argentino?

"La Roma resta comunque scorbutica, è difficile affrontare le squadre di Mourinho. Paulo è un giocatore di classe e realizzativo, quindi bisognerà stare molto attenti".