Bologna-Roma, Thiago Motta: "Roma costruita per la Champions, non ho sentito Mourinho"

Dopo il pareggio con la Fiorentina e la vittoria con lo Sheriff, la Roma è ospite del Bologna al Dall'Ara nella 16esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00, il tecnico rossoblù Thiago Motta ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

THIAGO MOTTA A DAZN

Percepite l'entusiasmo?

"Si sente dall'inizio, la gente ci trasmette entusiasmo per poter lavorare meglio e affrontare le partite come abbiamo fatto finora. Faremo il nostro lavoro come sempre".

Come si colpisce la Roma oggi?

"Faremo la partita che dobbiamo fare, come sempre abbiamo fatto in casa cercando di imporre il nostro gioco. Abbiamo di fronte una delle big del nostro campionato, che è anche costruita per giocare in Champions. Faremo come sempre il nostro lavoro al massimo".

Ha mandato un messaggio a Mourinho in questi giorni?

"No".

Non si sente mai l'avversario prima della partita?

"No".