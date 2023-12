Dopo il pareggio con la Fiorentina e la vittoria con lo Sheriff, la Roma è ospite del Bologna al Dall'Ara nella 16esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00, il difensore rossoblù Stefan Posch ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

POSCH A DAZN

"Sappiamo che la Roma è un'ottima squadra con tante qualità. Difendono molto bene, soprattutto in area. Dovremo essere concentrati per tutta la gara nel nostro gioco e vedremo come andrà".