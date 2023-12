Bologna-Roma, MOURINHO: "Dybala e Lukaku super importanti, ma ci fidiamo di chi gioca oggi. I bambini possono aiutare"

Dopo il pareggio con la Fiorentina e la vittoria con lo Sheriff, la Roma è ospite del Bologna al Dall'Ara nella 16esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00, il tecnico giallorosso José Mourinho ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MOURINHO A DAZN

Come arriva la Roma senza i due giocatori più importanti, Dybala e Lukaku?

"Arriva senza i giocatori più importanti davanti (ride, ndr). Ma arriviamo bene, con una buona mentalità. Abbiamo giocato giovedì, quindi abbiamo avuto poco tempo per lavorare per questa partita ma ieri lo abbiamo fatto. Ovviamente sono due giocatori super importanti per noi. È così, dobbiamo andare avanti e fidarci della gente che gioca oggi. Dico sempre che si chiude una porta, ma si apre una finestra per gente che non ha tante opportunità di giocare. Soprattutto è gente che lavora molto bene in settimana ed è pronta per giocare".

I giocatori che sono in panchina possono dare una svolta, i bambini?

"I bambini sono sempre dei punti interrogativi all'inizio del processo, ma se sono qui è perché ci fidiamo di loro. Sono bambini che hanno velocità e creatività, penso a Cherubini e Joao Costa che possono giocare lì davanti dove oggi siamo in difficoltà. Possono aiutare. Mi piace sempre aiutare la Primavera e mi piace che vinca. Oggi ha vinto senza questi ragazzi, ne sono felice. Se i ragazzi sono qua, rappresentano una possibilità e non vengono qui solo per stare in panchina".

Il Bologna?

"Ottima squadra, con un bravo allenatore e bravi giocatori. Hanno fatto bene sul mercato. È una squadra che mi piace. Sarà una partita difficile per noi e per loro".