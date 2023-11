Slavia Praga-Roma, PINTO: "Non penso al derby. Bove? Il rinnovo non sarà un problema, è il futuro"

La Roma fa tappa a Praga per affrontare lo Slavia nella quarta giornate della fase a gironi di Europa League: prima del fischio d'inizio, previsto per le 18.45, il General Manager giallorosso Tiago Pinto ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

TIAGO PINTO A SKY SPORT

Lukaku vuole giocare sempre, Dybala è voluto venire qui con i compagni. Che valore ha per la squadra?

"Come ha detto ieri Mourinho, per noi la partita della vita è sempre la prossima, c'è uno spirito di squadra importante e tutti vogliono aiutare. Noi stiamo pensando solo a questa sera, è importante vincere per qualificarci e assicurarci il primo posto. Sono venuti tutti quelli che potevano con ambizione di vincere".

La Roma è un mix di campioni e giovani che stanno crescendo. Bove, che ha il contratto in scadenza, sarà il futuro della Roma?

"È un bambino d'oro come persona, come giocatore e come professionista. Anche quando giocava poco, due stagioni fa, ha sempre voluto rimanere, imparare e approfittare di ogni minuto quando lavorava con Mourinho e con la squadra. Oggi penso che sia felice di tutte le opportunità che ha e che merita, sta giocando benissimo e noi siamo molto contenti. Sul contratto è uno di quelli che mi piace: lavoriamo molto e parliamo poco, nel momento giusto tutti lo sapranno. Non sarà un problema perché è il futuro della Roma".

Ndicka?

"È un giocatore che ha fatto più di 200 partite con l'Eintracht, il calcio italiano è diverso e ha avuto un periodo di adattamento. La cultura, la lingua, tutto è diverso. Siamo contenti di quello che ha fatto finora, in ogni partita lo abbiamo visto crescere e non possiamo dimenticare che ha 23 anni e ha un grande margine di crescita. Non lo abbiamo preso come prodotto finito, ma come giocatore con un potenziale per svilupparsi e crescere. Siamo contenti della sua evoluzione, sapendo che ha degli aspetti da migliorare".

Si può vivere il derby senza per forza accenderlo con le dichiarazioni?

"Oggi sono solo concentrato su questa partita, quindi sto zitto e parliamo solo di questa sera".