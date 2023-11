Slavia Praga-Roma, BELOTTI: "È la partita della vita. Mi trovo bene con Lukaku, voglio migliorare il mio score"

Tappa a Praga per la Roma prima del derby in programma domenica: alle 18.45 i giallorossi sfidano lo Slavia Praga nella quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Prima del fischio d'inizio l'attaccante giallorosso Andrea Belotti ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

BELOTTI A SKY SPORT

Ieri gli allenatori l'hanno definitiva la partita della vita, vale il primo posto aritmetico nel girone. Questa sfida che significato ha per te e per la squadra?

"Concordo con le parole del mister, è la partita della vita perché se portiamo a casa il bottino pieno arriviamo a qualificarci come primi ed evitiamo le due partite di spareggio. So che per noi è la partita della vita, come per gli avversari, e speriamo di fare una grande partita e portare a casa il risultato".

Come ti trovi con Lukaku?

"Quando ho giocato con lui mi sono trovato bene, è un giocatore diverso da me. Ma sappiamo che quando andiamo in campo dobbiamo essere utili alla causa. Giocheremo in 11 più quelli che entreranno dalla panchina, c'è bisogno dell'aiuto di tutti, non solo del nostro".

In stagione finora hai realizzato 5 gol e 2 assist, come valuti il tuo rendimento?

"Lascio parlare gli altri sulle valutazioni. So che devo fare bene, cercare di aiutare la squadra e voglio migliorare questo score già da questa sera".