Servette-Roma, BOVE: "Pareggio dettato dagli episodi, quando manca intensità andiamo in difficoltà"

Allo Stade de Geneve termina 1-1: Servette e Roma pareggiano nella quinta giornata della fase a gironi di Europa League, alla rete di Lukaku risponde il gol di Bedia. Dopo la sfida il centrocampista giallorosso Edoardo Bove ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

BOVE A SKY SPORT

Mourinho ha detto che alcuni calciatori giocano in modo superficiale. Che ne pensi?

“Sappiamo quello che dobbiamo fare in campo e lavorare su quello che ci chiede il mister. Quando manca intensità nell’atteggiamento possiamo andare in difficoltà, ma quando siamo uniti siamo davvero una grandissima squadra. Oggi volevamo vincere ma non ci siamo riusciti. Siamo una grande squadra e ripartiremo”.

Tanta differenza con la gara di andata. Avete sofferto la loro velocità?

“In Europa ogni partita è difficilissima, soprattutto in trasferta. C’era un grande ambiente. Gli episodi non ci hanno aiutato, abbiamo avuto tantissime occasioni. A volte abbiamo sofferto alcuni ripartenze. Il pareggio è stato dettato dagli episodi, se avessimo segnato il gol del vantaggio sarebbe stata un’altra storia”.

A quale modello ti ispiri?

“Difficile fare un nome. Cerco di fare quello che mi viene richiesto ogni giorno. Credo di fare il mio, voglio fare le cose per cui la gente si fidi di me. La fiducia da parte dei compagni e dell’allenatore è la cosa principale che ricerco, il resto viene da sé”.