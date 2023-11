Roma-Udinese, Walace: "Non abbiamo giocato bene il primo tempo, siamo dispiaciuti. Dobbiamo essere più attenti"

La Roma vince 3-1 contro l'Udinese nel posticipo delle 18:00 e sale a tre punti di distanza dal Napoli quarto in classifica. A fine partita il centrocampista dei bianconeri Walace ha parlato ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole:

WALACE AI CANALI UFFICIALI DELL'UDINESE

“Siamo dispiaciuti, sappiamo di non aver giocato bene il primo tempo. Abbiamo avuto un atteggiamento sbagliato, loro hanno qualità e lo stadio li motiva, abbiamo fatto bene nel secondo tempo ma purtroppo non è bastato. La soluzione è essere più attenti tutti, non solo i difensori. Siamo un gruppo, non possiamo scaricarci le colpe addosso, ma rivedere gli errori che abbiamo fatto e imparare. Cerco di aiutare con le prestazioni. Ognuno di noi vuole permettere agli altri di fare una gran partita”.