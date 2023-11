Roma-Udinese, PINTO: "Le parole di Mourinho? Sa toccare le corde della squadra"

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Roma torna in campo in campionato affrontando l'Udinese nella 13esima giornata. Prima del fischio d'inizio, previsto per le 18.00 allo Stadio Olimpico, il Gm giallorosso Tiago Pinto ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

TIAGO PINTO A DAZN

Non è mai banale Mourinho, che ieri ha detto che in trasferta la squadra fatica ad esaltarsi. Lei come l'ha letta?

"Questo è il rapporto tra allenatore e giocatori, sa toccare meglio le corde delle squadra, quindi va bene quello che ha detto".