Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Roma torna in campo in campionato affrontando l'Udinese nella 13esima giornata. Prima del fischio d'inizio, previsto per le 18.00 allo Stadio Olimpico, il difensore dell'Udinese Nehuen Perez ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PEREZ A DAZN

Hai dato consigli ai tuoi compagni per arginare Dybala?

"Dobbiamo fare una grande partita per fermarlo, Dybala è un giocatore top. Dobbiamo fare una grande partita di squadra".