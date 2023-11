Roma-Udinese, NDICKA: "Aiuta sapere di avere Pellegrini, Dybala e Lukaku. Siamo pronti"

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Roma torna in campo in campionato affrontando l'Udinese nella 13esima giornata. Prima del fischio d'inizio, previsto per le 18.00 allo Stadio Olimpico, il difensore giallorosso Evan Ndicka ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

NDICKA A DAZN

Oggi ritrovate Pellegrini, avete già ritrovato Dybala. Mentalmente questo quanto vi aiuta?

"Aiuta la squadra sapere che Pellegrini, Dybala e Lukaku ci siano ma la cosa più importante è la squadra. Vogliamo fare bene, siamo pronti".