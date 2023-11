Roma-Udinese, Cioffi: "Non possiamo regalare un tempo, il 3-1 è pesante da digerire"

La Roma batte 3-1 l'Udinese e continua nel suo ottimo rendimento allo stadio Olimpico, superando i bianconeri che fino all'ultimo hanno comunque provato a uscire dalla capitale con un risultato positivo. A fine partita il tecnico bianconero Gabriele Cioffi ha parlato ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole:

CIOFFI A DAZN

Cosa vi è mancato nel finale?

"Il primo tempo. Una squadra come noi non può regalare un tempo, abbiamo dato fiducia a una squadra che io ho percepito in difficoltà. Siamo stati poco propositivi, impauriti e sempre a giocare indietro. Contro le big rischi di andare sotto. Sono molto contento della reazione e del secondo tempo, il 3-1 è un po’ pesante da digerire".

Quali tasti ha toccato all’intervallo?

"Noi o siamo bianchi o neri, il grigio non ci appartiene. Nel primo tempo abbiamo giocato da grigio e la Roma ha più qualità, esperienza e letture".

È mancato un po’ il coraggio di alcuni giocatori?

"Io non lo chiamo coraggio, non ho percepito paura ma la gioia di affrontare la sfida. È stata più indecisione e una squadra come la nostra non se lo può permettere. Dobbiamo subito andare a 100, non possiamo regalare un tempo".

Che bilancio si può fare del suo ritorno?

"I bilanci fateli voi, non ero bravo in economia. Il mio lavoro deve giudicarlo chi mi paga. Sono contento dei ragazzi e ciò che è successo a Roma non capiterà più. Se approcciamo e manteniamo intensità possiamo stupire".