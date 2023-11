Roma-Udinese, Balzaretti: "Zemura di grande prospettiva, ci aspettiamo molto da lui"

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Roma torna in campo in campionato affrontando l'Udinese nella 13esima giornata. Prima del fischio d'inizio, previsto per le 18.00 allo Stadio Olimpico, il responsabile dell'area tecnica del club bianconero, ed ex giocatore giallorosso, Federico Balzaretti è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

BALZARETTI A DAZN

Zemura?

"La prospettiva è quella di un giocatore importante. Udogie è ad un livello altissimo ed è difficile fare paragoni. Zemura si sta applicando molto, è cresciuto tanto a livello fisico e ha trovato continuità. Ci aspettiamo molto da lui, deve continuare su questa strada ma è di grande prospettiva".