Roma-Lecce, NDICKA: "Buona partita, siamo contenti. In Europa abbiamo le qualità per fare bene"

Allo Stadio Olimpico la Roma ribalta il Lecce in pieno recupero e vince 2-1 grazie ai gol di Azmoune Lukaku. Dopo la gara il difensore Evan Ndicka ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

NDICKA A SKY SPORT

Il quarto posto dista 4 punti e il terzo posto 5.

“Lo sappiamo, abbiamo fatto una buona partita. Siamo tutti contenti, lavoriamo per ottenere sempre più punti”.

Questa squadra può arrivare fino in fondo in Europa League?

“Sì, abbiamo le qualità per fare qualcosa di importante. Ora pensiamo alla partita contro lo Slavia Praga, siamo pronti”.

Chi è il vostro leader nello spogliatoio tra i giocatori?

“Ci sono tante personalità, il mister è molto importante per noi così come Pellegrini e Lukaku”.

Cosa scatta nella testa dei giocatori quando siete sotto in una partita?

“Partita strana, ma per fortuna abbiamo vinto. Siamo molto contenti per questa vittoria”.