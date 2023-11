Roma-Lecce, MOURINHO: "Non so quanti minuti abbia Dybala, ma è troppo importante e deve giocare"

Allo Stadio Olimpico la Roma ospita il Lecce nell'11a giornata di campionato, dopo il ko di Milano con l'Inter. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00, il tecnico giallorosso José Mourinho ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MOURINHO A DAZN

Che sensazione si porta dietro dopo una settimana intera di lavoro?

"Abbiamo lavorato bene, abbiamo perso un giocatore importante per squalifica (Paredes, ndr), ma abbiamo recuperato due calciatori importanti che possono dare una mano. Conosciamo le qualità dell'avversario, ma siamo qui per vincere la partita".

Oggi torna in panchina: i numeri dicono che nelle 7 volte in cui è stato assente la Roma ha vinto una sola volta. Quanto conta il suo impatto?

"È una domanda un po' strana, no? La mia squadra è sempre la mia squadra con me in panchina o con me in tribuna".

Quanti minuti ha Dybala?

"Non lo so, dipende dalle sue sensazioni. Però è troppo importante per noi per lasciarlo fuori come un'opzione, deve giocare e abbiamo bisogno di giocatori di più qualità".