Roma-Lecce, Krstovic: "Vogliamo dimostrare le nostre qualità" - Trinchera: "In A bisogna andare oltre i limiti"

Allo Stadio Olimpico la Roma ospita il Lecce nell'11a giornata di campionato, dopo il ko di Milano con l'Inter. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00, l'attaccante del Lecce Nikola Krstovic ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

KRSTOVIC A DAZN

"Sono molto contento di segnare per me e per la mia squadra. La squadra va al primo posto. In ogni partita abbiamo grandi motivazioni, oggi vogliamo dimostrare le nostre qualità e segnare gol. Durante la gara avremo delle occasioni e dovremo essere bravi a sfruttarle al meglio".

A seguire è intervenuto anche il ds del Lecce, Stefano Trinchera:

TRINCHERA A DAZN

Ha ragione D'Aversa a sostenere sempre che questa squadra deve salvarsi?

"Sì, non dobbiamo mai sentirci arrivati. In Serie A anche facendo bene non basta, bisogna andare oltre i limiti, dobbiamo migliorare giorno per giorno perché il livello è altissimo e ha ragione il mister".