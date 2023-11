Roma-Lecce, Falcone: "Perdere così fa male, siamo rammaricati. Venire alla Roma? Sarebbe un sogno"

Nonostante il rigore parato nel primo tempo e il gol di Almqvist al 71' la Roma riesce a vincere contro il Lecce, in una partita combattuta fino all'ultimo minuto di recupero. A fine partita il portiere salentino Wladimiro Falcone, autore di due parate importanti su Lukaku, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole:

FALCONE A DAZN

Mourinho ha detto che oggi ti avrebbe dato il ‘Premio Yashin’.

"È una piccola consolazione, poi detto da Mourinho fa doppiamente piacere ed è un onore. Siamo rammaricati soprattutto per i nostri tifosi. Perdere così fa sempre male, ci teniamo ciò che abbiamo fatto di buono e pensiamo subito alla prossima".

Qual è stato il segreto per parare il rigore di Lukaku?

"Non ci sono segreti. Studiamo i rigoristi, ma è la scelta del campo che determina. Ero sicuro che aprisse il tiro, mi è andata bene. Sono contento di aver parato il primo rigore a Lukaku, è un piccolo record".

Cosa è mancato negli ultimi minuti?

"Negli ultimi minuti la palla deve sparire, invece abbiamo dato modo alla Roma di mettere cross e farci male. Zalewski ha messo un grandissimo cross, il colpo di testa di Azmoun era imparabile. Dobbiamo fare meglio, non dovevamo concedere il palleggio alla Roma in uno stadio che era il dodicesimo uomo in campo. Sul secondo gol siamo stati inesperti. Dopo l’1-1 sarebbe dovuta finire in pareggio".

FALCONE A SKY SPORT