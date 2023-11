Roma-Lecce, D'Aversa: "Nessuna malizia dopo il pareggio, volevamo vincere. Con Mourinho stima reciproca"

La Roma ribalta completamente il risultato e batte 2-1 il Lecce nei minuti di recupero, conquistando tre punti insperati nel finale di gara per avvicinarsi alla zona Champions League. A fine partita il tecnico salentino Roberto D'Aversa ha parlato ai microfoni dei cronisti. Queste le sue dichiarazioni:

D'AVERSA IN CONFERENZA STAMPA

Aveva iniziato a crederci, poi sono arrivati due gol che hanno cancellato la sconfitta.

"Sarebbe stata una vittoria importante per la classifica, vuoi anche per un secondo tempo giocato bene. Nel primo tempo è stato bravo Falcone a parare il rigore, piano piano abbiamo fatto la prestazione, nella ripresa abbiamo fatto un ottimo secondo tempo. Credo che abbiamo avuto le occasioni per andare sullo 0-2, ma se commetti errori in fase offensiva e difensiva, Kaba ha tirato e ha preso Piccoli, dopodiché nel momento in cui subiamo il gol, la volontà di questa squadra è di vincere la partita e Lukaku ci ha puniti. Commentiamo questa sconfitta quando con un pizzico di malizia avremmo potuto forse vincere, andare sullo 0-2. Non siamo stati bravi nonostante la buona prestazione del secondo tempo".

Ha visto un Lecce migliore rispetto al Torino?

"Con il Torino è vero che abbiamo avuto delle circostanze dove abbiamo creato palle-gol, ma è difficile creare tante occasioni contro il Torino. Per quanto concerne la questione tattica, non si perde mai per un cambio di modulo. Nel momento in cui sono a 5, devi essere aggressivo. Nel primo gol non centra nulla Touba, poi ci sono stati altri errori. La cosa comune di questa parte finale della partita è che stai al 91’ e stai vincendo, dove nel secondo tempo la partita era morta perché dovevamo gestire meglio la palla, purtroppo quando commetti errori sull’uno contro uno vieni castigato se giochi contro la Roma".

D'AVERSA A DAZN

Il suo rimpianto più grande è non averla chiusa?

"Siamo stati fortunati nel primo tempo, Falcone ha parato il rigore. La Roma ha fatto meglio nei primi 10/15 minuti, nel secondo tempo abbiamo fatto bene. Quando si gioca in Serie A e hai la possibilità di raddoppiare devi farlo, non puoi mollare mai. Peccato, c’era la possibilità di andare sullo 0-2. Non siamo stati maliziosi dopo il pareggio, abbiamo battuto subito per cercare di vincere".

Cosa le ha detto Mourinho?

"Ci siamo salutati, abbiamo un ottimo rapporto con Foti che giocava con me. C’è stima reciproca".

Il gol sbagliato da Strefezza avrebbe chiuso la partita.

"Non solo quello, c’è stata anche quell’occasione in cui Piccoli si è trovato sulla traiettoria. Nei gol abbiamo commesso delle ingenuità, eravamo in tre in difesa e abbiamo lasciato colpire l’attaccante di testa. Quando commetti degli errori contro gente come Dybala e Lukaku ti castigano".

Cosa rimane come punto di crescita dopo questa partita?

"La rabbia e la delusione da portare nel prossimo match, sabato abbiamo il Milan. Nel secondo tempo c’è stata una grande prestazione, bisognerebbe cancellare gli ultimi due minuti ma questo non è possibile. Lavoreremo per migliorare tanti aspetti".