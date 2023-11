Roma-Lecce, Baschirotto: "Possiamo far male alla Roma in ripartenza"

All'Olimpico termina 0-0 la prima frazione di gioco tra Roma e Lecce, sfida valida per l'11a giornata di campionato. Dopo il primo tempo il difensore della formazione ospite, Federico Baschirotto, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

BASCHIROTTO A DAZN

Avete sofferto, ma D'Aversa vi chiede di stare più alti perché si può far male alla Roma nella ripresa.

"Sì, si può far male alla Roma. Abbiamo avuto occasioni in ripartenza, dobbiamo difenderci bene come stiamo facendo. La Roma è una grande squadra, quindi dobbiamo stare attenti ma possiamo farle male andando a pressare e in ripartenza".