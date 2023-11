Lazio-Roma, Romagnoli: "Dispiace perché volevamo vincerla, nel secondo tempo siamo calati fisicamente"

Termina in parità il derby della Capitale tra Lazio e Roma, uno 0-0 con poche occasioni e tanto agonismo che non smuove la situazione in classifica di entrambe le squadre. A fine partite il difensore biancoceleste Alessio Romagnoli ha parlato ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole:

ROMAGNOLI A DAZN

Che punto è questo per voi?

"Importante, dispiace perché volevamo vincerla, avremmo fatto un bel passo in avanti in classifica. Quando non si può vincere è meglio tenerci questo punto. Ora c’è la sosta e abbiamo bisogno di recuperare dato che abbiamo speso tanto".

Avevate preparato così la partita?

"La Roma è partita meglio di noi. Hanno fatto il loro gioco, sappiamo come giocano, noi abbiamo cercato di fare bene nel primo tempo e abbiamo preso la partita in mano. Nel secondo tempo siamo calati fisicamente".

La Lazio a che punto del percorso è?

"Non abbiamo fatto bene a inizio stagione, ma siamo lì. Le partite sono tante, abbiamo anche la Champions e dobbiamo passare il turno. Dobbiamo tornare a vincere anche in campionato, ne abbiamo bisogno".

È stata più dura l’attesa o giocare il derby?

"L’ho sempre sognato, è stato bello. Per noi è molto pesante, ma è la partita che tutti sognano di giocare".