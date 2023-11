Lazio-Roma, LLORENTE: "È mancata fortuna sotto porta. Dobbiamo migliorare, ma la squadra è in crescita"

Allo Stadio Olimpico il derby termina in parità: finisce 0-0 tra Lazio e Roma la sfida valida per la 12esima giornata di campionato. Dopo il match il difensore giallorosso Diego Llorente ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

LLORENTE A DAZN

Dal punto di vista difensivo un derby importante e complicato. Cosa vi lascia?

"Credo che sia mancata un po' di fortuna sotto porta, abbiamo avuto alcune buone occasioni e complessivamente abbiamo fatto un buon lavoro difensivo. Ci sono ancora cose da migliorare, ma lavoreremo in questo senso".

Bisogna ripartire da questa solidità difensiva che state ritrovando?

"Sì, è chiaro che a livello difensivo possiamo migliorare e subire meno gol. Sono arrivati nuovi innesti in tutta la squadra, ma la traiettoria è di crescita".

Come vedi la squadra dal punto di vista fisico? State bene e vi state allenando bene?

"Sì, direi che ci stiamo allenando bene ma è chiaro che non abbiamo molto tempo a disposizione, abbiamo giocato giovedì notte e siamo tornati venerdì. Stiamo sfruttando bene il poco tempo che abbiamo a disposizione e oggi abbiamo fatto un grosso sforzo, avevamo anche due giorni di riposo in meno rispetto all'avversario ma stiamo lavorando bene".