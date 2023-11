Lazio-Roma, CRISTANTE: "Partita che si prepara da sola, anche se abbiamo avuto poco tempo"

In scena il derby alle 18.00: allo Stadio Olimpico la Roma affronta la Lazio nella 12esima giornata di campionato dopo la sconfitta europea con lo Slavia Praga. Prima del fischio d'inizio il centrocampista giallorosso Bryan Cristante ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

CRISTANTE A DAZN

"È una partita che si prepara da sola, abbiamo avuto poco tempo ma sappiamo quanto è importante per i tifosi, per noi, per il campionato e per tutto. Sarà una gara da interpretare al massimo dal primo secondo".