Roma-Slavia Praga, CHERUBINI: "Emozione indescrivibile, l'esordio è il coronamento di tutti i sacrifici. Ringrazio Mourinho e lo staff per la fiducia" (VIDEO)

Roma-Slavia Praga rappresenta una partita storica per Luigi Cherubini. Il "figlio di San Basilio" ha infatti esordito con la prima squadra entrando in campo al minuto 89 al posto di Houssem Aouar. Al termine del match il classe 2004 ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club. Ecco le sue parole: "Giornata bellissima a partire dal ritiro con la squadra. Vivere l'atmosfera dei grandi fa sempre bene e aiuta, poi siamo arrivati in campo e abbiamo vinto una partita importante. L'esordio è un'emozione indescrivibile, sin da bambino rincorri questo sogno e con il passare del tempo ti avvicini all'obiettivo e una volta raggiunto è il coronamento di tutti i sacrifici".

Vuoi ringraziare qualcuno in particolare?

"Sì, intanto per la stima e la fiducia mister Mourinho e tutto lo staff. Ringrazio i compagni e lo staff della Primavera, che mi sono sempre vicini, anche nei momenti più difficili. Ringrazio Pagano e Pisilli che mi sono stati vicini. Dedico tutto questo alla mia famiglia e ai veri amici, che ci sono sempre stati nel momento del bisogno".