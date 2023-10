Roma-Slavia Praga, BOVE: "Fondamentale l'approccio, se giochiamo così diventa difficile per tanti" (VIDEO)

All'Olimpico la Roma batte lo Slavia Praga 2-0 nella terza giornata della fase a gironi di Europa League: in gol Edoardo Bove e Romelu Lukaku. Dopo la partita il centrocampista, autore del primo gol giallorosso, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

BOVE A ROMA TV+

“Vittoria meritata, siamo entrati in campo molto bene. L’approccio è stato quello che ci aveva chiesto il mister, abbiamo controllato la gara senza problemi. Loro sono una squadra forte ma noi abbiamo dimostrato quello che valiamo conquistando per ora il primo posto nel girone”.

Gran gol…

“Ho spostato palla e non ci ho pensato su. Come detto la cosa più importante era l’approccio, dovevamo dimostrare che venire a giocare qui non è semplice, con l’atmosfera che c’è, con la nostra mentalità. Se giochiamo così diventa difficile per tanti avversari”.

5 vittorie consecutive, 13 gol fatti e 1 subito. Sono i numeri che servono per il cambiamento?

“Si, sono questi. Ci tengo a sottolineare la fase difensiva, se uno fa un metro in più per un compagno e siamo compatti è difficile farci gol. I gol siamo bravi a farli, ci godiamo questa striscia di vittorie e pensiamo alla prossima come abbiamo sempre fatto”.