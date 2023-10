Roma-Servette, MOURINHO: "Primo tempo orribile, senza Dybala manca creatività. Aouar sta faticando" (FOTO e VIDEO)

Allo Stadio Olimpico la Roma batte il Servette 4-0 nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League: a segno Lukaku, Pellegrini e Belotti con una doppietta. Dopo il fischio finale José Mourinho, oggi in tribuna poiché squalificato, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le dichiarazioni dell'allenatore giallorosso:

MOURINHO A SKY SPORT

Prestazione convincente.

“Primo tempo orribile, non mi è piaciuto per niente. Ero in una posizione perfetta per vedere la partita e non mi è piaciuto. Non abbiamo mai pressato, hanno avuto la palla più di un minuto, siamo stati troppo passivi. Il secondo tempo sì, è cambiato l’atteggiamento, così come il ritmo e l’intensità”.

Cosa le è piaciuto di Lukaku e Belotti?

“Nel primo tempo niente, nel secondo tempo mi sono piaciuti. Senza Dybala ci manca la creatività perché loro sono due attaccanti puri, ma hanno grande presenza fisica in area e così i quinti possono crossare. È comunque diverso giocare con o senza Dybala”.

Pellegrini un gol, un assist e poi? La sfortuna dell’infortunio?

“Ha un potenziale enorme però ha uno storico di infortuni. Non ho ancora parlato né con lui né con i medici, ma mi è sembrato qualcosa di muscolare”.

La qualità del centrocampo può cambiare l’inerzia del gioco.

“Non sono un parac***, non lo so. Bergomi però parla sempre in modo corretto. Non siamo ancora solidi anche a causa degli infortuni, i giocatori non sono disponibili con regolarità. Renato Sanches è importante, ci dà ritmo. Paredes è la sicurezza e sta crescendo, Bove deve migliorare la capacità decisionale negli spazi brevi e Cristante, che è il più in forma ed è completo, deve giocare dietro. Pellegrini gioca e non gioca, Aouar sta faticando veramente tanto a crescere nella nostra direzione, è lui che deve venire nella nostra direzione. Abbiamo bisogno di tempo ma non c’è perché abbiamo bisogno di punti”.

C’è una differenza tra la Roma in campionato e in coppa?

“C’è una differenza di avversari. In Serie A è più difficile. In Europa abbiamo 6 punti e dovevamo farli, siamo più forti. Tutte le squadre di Serie A sono più forti di Sheriff e Servette, mentre lo Slavia è un’ottima squadra, poteva giocare in Champions. Lì ci saranno delle difficoltà, ma con Sheriff e Servette dobbiamo fare 12 punti”.

MOURINHO IN CONFERENZA STAMPA

Lukaku sta diventando il leader tecnico della squadra?

"Anche emotivamente è un giocatore che ha qualcosa da dare: la sua esperienza e la sua voglia di vincere. La sua forza fisica è molto simile alla sua forza mentale. È un'influenza positiva nella squadra a tutti i livelli. È stato fortunato nel gol e sfortunato su un'altra occasione dopo un movimento fantastico. Siamo contenti di averlo. Con il risultato acquisito abbiamo avuto l'opportunità di farlo riposare un po', questo è anche importante".

Il Servette?

"La verità è che la Serie A è un campionato di alto livello, tutti pensano che in altri campionati e club ci siano più soldi ma in realtà in Italia il livello è alto, soprattutto dal punto di vista tattico. Non è mai facile giocare contro le squadre svizzere, ai tempi del Manchester United o del Chelsea ho affrontato Basilea e Young Boys e ho sempre incontrato difficoltà. Questa sera il primo tempo per noi è stato difficile e penso sia soprattutto una questione di intensità. Per esempio, nel primo tempo c'era un'intensità bassa e il Servette ha mostrato qualità, organizzazione di gioco e possesso palla. Una fortuna per noi finire il primo tempo 1-0, nel secondo tempo l'intensità è stata diversa e si è visto il divario".