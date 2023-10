Roma-Servette, D'ALESSIO: "Mourinho è la leggenda del calcio, dedico questo esordio alla mia famiglia" (VIDEO)

La Roma vince 4-0 la seconda partita di Europa League contro il Servette, proiettandosi a sei punti nel girone insieme allo Slavia Praga. Nel finale ha trovato la gioia dell'esordio il giovane Francesco D'Alessio, uno dei tanti giocatori lanciati da Mourinho da quando siede sulla panchina giallorossa. Il classe 2004 ha poi parlato ai microfoni dei cronisti, queste le sue parole:

D'ALESSIO A ROMA TV+

"Sicuramente ricevere gli apprezzamenti di mister Mourinho è bellissimo e incredibile, per chi fa questo mestiere e chi prova a farlo. Sappiamo tutti che il mister è un punto fermo e la leggenda del calcio, averlo qui e lavorare al suo fianco e sentire cos'ha da consigliare è il massimo. Se ripenso a quel bambino che quando aveva 7 anni stava fuori Trigoria, aspettava i giocatori e andava a vedere la Primavera, oggi vedermi entrare all'Olimpico davanti a 60mila persone e avendo la mia famiglia qui seduta...faccio fatica anche a crederci, mi ci vorrà un po' di tempo per sedermi e parlare con le persone a cui voglio più bene.

Sicuramente la dedica più importante è quella alla mia famiglia, in particolare ci tengo a citare mio fratello Leonardo perché abbiamo passato un anno difficile e abbastanza particolare. Mi ha insegnato lui a non mollare e avere la forza di andare avanti, sicuramente lui è il mio punto fermo. Dopodiché ci sono ovviamente mamma e papà che fanno sacrifici da quando sono piccolo, dietro ogni giocatore c'è sempre da ricordare che c'è una famiglia che lavora, un papà che chiede i permessi per uscire presto da lavoro, una madre che ti accompagna nonostante abbia altre mille cose da fare, quella è la citazione più importante. Bisogna sempre avere riconoscenza nei loro confronti".