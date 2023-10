Roma-Servette, BOVE: "Oggi fondamentale per il passaggio del turno, non c'è differenza di rendimento tra Europa e campionato"

Dopo la vittoria con lo Sheriff, la Roma attende all'Olimpico il Servette nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League. A pochi minuti dal fischio d'inizio, in programma alle 21.00, il centrocampista giallorosso Edoardo Bove ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

BOVE A SKY SPORT

Perché vi trovate così bene nei tornei europei e un po' meno bene in Serie A?

"Non credo ci sia grande differenza tra il nostro rendimento in Europa o in campionato. Guardiamo le partite singolarmente. In Europa abbiamo fatto un bellissimo cammino sia due anni fa sia l'anno scorso che ci ha portato fino in fondo alle competizioni. Sappiamo quanto sia difficile e quanto sia importante iniziare bene i gironi. Oggi sarà fondamentale per il passaggio del turno, dobbiamo entrare in campo consapevoli di questo e dare tutto".