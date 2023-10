Roma-Servette, BELOTTI: "Non possiamo permetterci passi falsi, serve sempre l'approccio della ripresa"

Allo Stadio Olimpico la Roma batte il Servette 4-0 nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League: a segno Lukaku, Pellegrini e Belotti con una doppietta. Proprio il 'Gallo' dopo la partita ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

BELOTTI A SKY SPORT

Quando la Roma accelera diventa una squadra importante.

“Nel secondo tempo siamo entrati con l’atteggiamento di voler chiudere subito la partita e in 10 minuti lo abbiamo fatto. Nel primo tempo abbiamo concesso delle occasioni e questo non deve succedere, siamo la Roma e vogliamo vincere questo girone. Dobbiamo affrontare tutte le partite nel modo giusto, non possiamo permetterci passi falsi. L’approccio del secondo tempo è quello da avere in ogni partita”.

Perché l’Europa è la comfort zone della Roma?

“L’Europa è una competizione importante, come il campionato. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio se vogliamo crescere come squadra. Ogni partita deve essere la stessa è l’atteggiamento deve essere sempre perfetto”.

Sei utile anche quando non fai gol. Quando arrivano i gol però cambia la faccia dell’attaccante.

“È normale, so quello che ho passato l’anno scorso. Non è stato un anno facile per me, non sono mai stato al top perché non ho fatto le due preparazioni e ho avuto degli infortuni. Avendo fatto in ritiro importante quest’anno sapevo che i risultati sarebbero arrivati. Voglio continuare così”.