Roma-Monza, MOURINHO: "Llorente non ha ancora i 90 minuti, rischioso iniziare con lui in campo. Bove ci dà stabilità, Lukaku è un riferimento"

Alle ore 12:30 va in scena allo Stadio Olimpico Roma-Monza, gara valida per la nona giornata di Serie A. Poco prima del fischio finale José Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue parole.

MOURINHO A SKY SPORT

Perché gioca ancora Cristante in difesa?

"Llorente non ha ancora i 90 minuti, sarebbe un rischio iniziare con lui. A disposizione significa averlo in panchina e che mi dà copertura. Se tutto dovesse andare bene dovrebbe partire titolare giovedì".

Cosa ha di speciale Bove?

"Mi piace che in questo momento già lo consideriamo un ragazzo maturo. Ha giocato tanto nelle ultime due stagioni, non è più una sorpresa quando gioca. Capisce bene le dinamiche e ha una grande capacità fisica e mentale. Quando non c'è Cristante lui è in grado di dare stabilità al nostro gioco".

Lukaku?

"Ha sempre segnato gol, ha il gol nel sangue. Lui è un riferimento importante per noi. Non siamo una squadra veloce, Lukaku ci dà anche questa profondità. Oggi è un uomo, non è il bambino che ho conosciuto al Chelsea. Lukaku è arrivato da poco, ma ha una personalità forte anche nello spogliatoio e ne abbiamo bisogno".