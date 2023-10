Roma-Monza, Di Gregorio: "Dispiaciuti, ma buona prestazione. Futuro? Ogni tanto ci penso, ma so di dover passare dal Monza" (VIDEO)

All'Olimpico la Roma batte il Monza 1-0: decide una rete di Stephan El Shaarawy al 90'. Dopo la gara il portiere biancorosso Michele Di Gregorio ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

DI GREGORIO A SPORTITALIA

“Ci siamo difesi molto bene sia 11 contro 11 sia in inferiorità numerica. Ci siamo compattati fino all’ultimo, ma poi abbiamo preso gol. Siamo dispiaciuti, ma portiamo via una buona prestazione. Stare all’Olimpico per così tanti minuti 10 contro 11 e perdere al 90’ è tra virgolette un aspetto positivo. In settimana analizzeremo bene cosa abbiamo sbagliato e ciò che abbiamo fatto bene con l’obiettivo di crescere ancora e continuare a fare risultati”.

Futuro in una big?

“Sicuramente ogni tanto ci penso, ma so che da queste prestazioni si può ottenere qualcosa in più. So che devo passare da Monza e da questa stagione, quindi devo continuare a lavorare”.