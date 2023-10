Roma-Frosinone, Di Francesco: "Conosco le difficoltà che affronteremo". Mazzitelli: "Non vedo l'ora di giocare"

Il Frosinone arriva all'Olimpico dopo aver stupito nelle prime 6 giornate di Serie A: 9° posto in classifica con 9 punti, frutto di una serie di 5 risultati positivi di fila dopo la sconfitta al debutto con il Napoli. Queste le parole dei protagonisti ciociari:

DI FRANCESCO A DAZN

Il momento complicato della Roma è una difficoltà in più?

"Lo è già di per sé, le potenzialità della Roma sono molte e poi giocano in casa. Conosco le difficoltà che affronteremo, dovremo mettere tutto noi stessi in questa gara"

C'è un cambio di modulo visti i tre centrali?

"Ho cambiato gli interpreti, Monterisi ha fatto il terzino. Sarà un sistema di gioco dinamico, cambiato in base alle difficoltà del match scorso"

Cuni titolare?

"È più fresco, con la Fiorentina abbiamo speso tanto. Abbiamo la fortuna di avere cinque cambi che ci permettono appunto di cambiare"

Quanto sposta il pubblico di Roma?

"Sono contento di tornare qui con il pubblico dopo il COVID-19, sono felice di vedere lo stadio pieno, vediamo chi si divertirà. Speriamo sia una bella partita, è un piacere vedere l’Olimpico pieno"

MAZZITELLI A DAZN

Sarà la tua prima da titolare all’Olimpico contro la Roma.

"Sicuramente è una bella partita da giocare, non vedo l’ora di iniziarla. Sarà una gara particolare, ma dobbiamo essere concentrati e affrontarla bene"